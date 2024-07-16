Ещенко: «Зениту» вряд ли кто-то составит конкуренцию в этом сезоне»
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.
«Надеюсь, что этот сезон будет таким же интересным, как и прошлый. Помимо того, что «Зенит» усилился, он также серьезно ослабил соперников. Это нормальная стратегия. Думаю, команде Сергея Семака вряд ли кто-то составит конкуренцию в этом сезоне. «Краснодар», например, уже сыграл с петербуржцами и все показал», — сказал Ещенко «СЭ».
Также Ещенко выделил клубы, которые могут удивить болельщиков и специалистов.
«Пока еще рано об этом говорить. В любом случае, будем ждать от тех же «Динамо» и «Краснодара» таких же успехов, как и в прошлом сезоне», — добавил Ещенко.
Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон».
Денис Сафронов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -