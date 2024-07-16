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Сегодня, 12:19

Ещенко: «Зениту» вряд ли кто-то составит конкуренцию в этом сезоне»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Надеюсь, что этот сезон будет таким же интересным, как и прошлый. Помимо того, что «Зенит» усилился, он также серьезно ослабил соперников. Это нормальная стратегия. Думаю, команде Сергея Семака вряд ли кто-то составит конкуренцию в этом сезоне. «Краснодар», например, уже сыграл с петербуржцами и все показал», — сказал Ещенко «СЭ».

Также Ещенко выделил клубы, которые могут удивить болельщиков и специалистов.

«Пока еще рано об этом говорить. В любом случае, будем ждать от тех же «Динамо» и «Краснодара» таких же успехов, как и в прошлом сезоне», — добавил Ещенко.

Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон».

Денис Сафронов

Андрей Ещенко
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
2
2
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Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
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