Ещенко: «Зениту» вряд ли кто-то составит конкуренцию в этом сезоне»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Надеюсь, что этот сезон будет таким же интересным, как и прошлый. Помимо того, что «Зенит» усилился, он также серьезно ослабил соперников. Это нормальная стратегия. Думаю, команде Сергея Семака вряд ли кто-то составит конкуренцию в этом сезоне. «Краснодар», например, уже сыграл с петербуржцами и все показал», — сказал Ещенко «СЭ».

Также Ещенко выделил клубы, которые могут удивить болельщиков и специалистов.

«Пока еще рано об этом говорить. В любом случае, будем ждать от тех же «Динамо» и «Краснодара» таких же успехов, как и в прошлом сезоне», — добавил Ещенко.

Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон».

Денис Сафронов