«Динамо» и «Ботафого» возобновили переговоры о трансфере Бителло

«Динамо» и «Ботафого» близки к заключению сделки по трансферу полузащитника Бителло в бразильский клуб за 18 миллионов евро, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, переход бразильца задерживает желание бело-голубых получить 9 миллионов от суммы сделки сразу, в то время как «Ботафого» хочет отсрочить платеж.

25-летний футболист с опозданием присоединился к московскому клубу на сборах, после того как «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что не дает согласие на переговоры с игроком. Изначально Бителло не намеревался возвращаться в расположение бело-голубых. Контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Бителло забил 1 гол и отдал 10 резльтативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.