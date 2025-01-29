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Сегодня, 08:14

«Динамо» и «Ботафого» возобновили переговоры о трансфере Бителло

Даниил Аршавский
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«Динамо» и «Ботафого» близки к заключению сделки по трансферу полузащитника Бителло в бразильский клуб за 18 миллионов евро, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, переход бразильца задерживает желание бело-голубых получить 9 миллионов от суммы сделки сразу, в то время как «Ботафого» хочет отсрочить платеж.

25-летний футболист с опозданием присоединился к московскому клубу на сборах, после того как «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что не дает согласие на переговоры с игроком. Изначально Бителло не намеревался возвращаться в расположение бело-голубых. Контракт хавбека с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Бителло забил 1 гол и отдал 10 резльтативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: Globo Esporte
Футбол
ФК Ботафого
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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