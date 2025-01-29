«Локомотив» стал самым проверяемым РУСАДА на допинг футбольным клубом в 2024 году

РУСАДА чаще других в РПЛ проводило тестирование игроков «Локомотива», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.

В общей сложности в прошлом году были проверены 10 игроков московского клуба: Дмитрий Баринов, Илья Лантратов (оба — дважды), Алексей Батраков, Евгений Морозов, Артем Карпукас, Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов, Дмитрий Воробьев и Максим Глушенков, который был протестирован в мае до перехода в «Зенит».

По семь игроков были проверены в «Краснодаре» и «Зените», по шесть — из ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

Самым проверяемым на допинг футболистом стал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, который трижды проходил тестирование РУСАДА в прошлом году.