В субботу, 29 октября, состоится матч 15-го тура РПЛ между «Динамо» и «Химками».

Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Динамо» после 14 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Химки» идут 15-ми — 9 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.