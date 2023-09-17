«Динамо» готово пригласить Мостового на стажировку

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб готов пригласить экс-игрока сборной России Александра Мостового на стажировку в качестве тренера.

«Александр Мостовой хочет на стажировку в «Динамо»? С удовольствием его пригласим! Когда и если Мостовой приедет на стажировку, пройдет ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил», — приводит слова Гафина Sport24.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа. Будучи футболистом, он выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых Мостовой стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году он завершил карьеру игрока.