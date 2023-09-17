«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Добронравова

Московское «Динамо» принесло соболезнования в связи со смертью поэта-песенника Николая Добронравова.

«Сегодня не стало Николая Добронравова

Николаю Николаевичу было 94 года. Он был преданным болельщиком «Динамо» и писал стихи к таким песням как «Команда молодости нашей», «На трибунах становится тише», «Трус не играет в хоккей». Строками его авторства закрывали Олимпиаду-80.

Светлая память легендарному поэту и динамовцу», — сказано в сообщении пресс-службы бело-голубых.

Поэт Добронравов скончался после продолжительной болезни на 95-м году жизни. Авторству поэта принадлежат многие известные песни о спорте.