«Динамо» — «Ахмат»: Понсе открыл счет в матче
14:47
«Ахмат» открыл счет в матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Динамо».
На 43-й минуте встречи Андрес Понсе сильно пробил под перекладину, Антон Шунин завалился в сторону.
? Андрес Понсе реализовал 11-метровый удар, назначенный за фол Григория Морозова в штрафной.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019
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