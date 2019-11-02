«Ахмат» открыл счет в матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Динамо».

На 43-й минуте встречи Андрес Понсе сильно пробил под перекладину, Антон Шунин завалился в сторону.

? Андрес Понсе реализовал 11-метровый удар, назначенный за фол Григория Морозова в штрафной.



? Смотрите #ДинамоАхмат на МАТЧ ТВhttps://t.co/xZxLpdyQp0 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр