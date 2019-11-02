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«Динамо» — «Ахмат»: Понсе открыл счет в матче

14:47
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«Ахмат» открыл счет в матче 15-го тура российской премьер-лиги против «Динамо».

На 43-й минуте встречи Андрес Понсе сильно пробил под перекладину, Антон Шунин завалился в сторону.

Динамо — Ахмат

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