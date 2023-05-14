Канищев назвал «Зенит» командой с бразильским акцентом

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев считает, что болельщикам сине-бело-голубых все равно, футболисты из каких стран выступают за команду — главное, чтобы она побеждала.

«Очевидно, что нынешний «Зенит» — команда с бразильским акцентом. Он совершенно не петербургский. Если брать за основу мнение, что за «Зенит» должны играть футболисты из города на Неве. Но болельщикам нужны победы. Играет за «Зенит» Мостовой или Малком, особого значения для них не имеет. Всем нужен результат. Есть, конечно, группа поклонников, которые хотели бы видеть в команде больше «своих». Но для подавляющей части болельщиков «Зенита» это необязательно. Был ли прав Дзюба, когда сказал, что нынешний «Зенит» похож на команду из Рио-де-Жанейро? Ну а кто может возразить что-то по этому поводу? Не будь в команде бразильцев или будь они немножко другого уровня, не было бы того «Зенита», какой мы сейчас видим. С другой стороны, при всей моей «любви» к Александру Медведеву, гендиректору «Зенита», он провел работу на трансферном рынке, так скажем, и результат налицо. Пусть даже результат достигнут в низко конкурентной среде. Что было бы с с этим «Зенитом» в Лиге чемпионов, мы можем только догадываться. Но в России он чемпион. А победителей не судят», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

После матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2) сине-бело-голубым вручили кубок и медали.