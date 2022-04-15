«Динамо» — «Ахмат»: видео голов матча 25-го тура РПЛ

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«Динамо» победило «Ахмат» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле со счетом 2:0.

59-я минута: гол Смолова

79-я минута: гол Тюкавина