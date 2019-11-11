Хавбек Дмитрий Баринов из-за травмы не поможет сборной России в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. Об этом было объявлено в воскресенье, в день игры «Локомотив» — «Краснодар», где игрок красно-зеленых из-за состояния здоровья не попал в заявку железнодорожников. Чтобы получить больше информации о состоянии Баринова, мы связались с его представителем Павлом Банатиным.

— На протяжении пары месяцев Дима испытывал болевые ощущения, последние матчи он проводил на уколах и на морально-волевых, играл через боль, — рассказал Банатин. — Несмотря на самочувствие, Баринов на важном турнирном отрезке играл постоянно, пропустив за «Локомотив» лишь один матч из-за дисквалификации. И естественно, у него была цель и большое желание принять участие в важнейшем поединке сборной России против Бельгии, с которой наша команда борется за первое место в группе. Однако после домашней игры с «Ювентусом» ситуация ухудшилась. Из-за мышечной травмы Дмитрий не провел ни одной тренировки перед «Краснодаром» и вынужден был пропустить этот матч. В итоге было принято совместное с медицинским штабом решение — вести лечение в расположении клуба, потому что возможности сыграть с бельгийцами и Сан-Марино объективно нет.Естественно, Дима очень расстроен, что не может помочь национальной команде, и будет от всей души болеть за сборную. Уверен, что после необходимого восстановления он снова будет максимально полезен и клубу, и сборной, демонстрируя характер, самоотдачу и должный уровень игры.

Напомним, что вместо травмированного Баринова тренерский штаб сборной России довызвал в команду хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова. (Дмитрий Сомов)

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