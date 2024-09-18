Дима Билан выступит на «Газпром Арене» перед матчем «Зенит» — «Факел»

Российский поп-исполнитель Дима Билан выступит на «Газпром Арене» перед матчем 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Встреча между командами состоится в субботу, 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Перед началом матча «Зенит» возглавляет таблицу чемпионата России с 20 очками. «Факел» располагается на 15-й строчке, имея в активе пять баллов.