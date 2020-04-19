«Диарра, Это'О, Халк». Бывший гендиректор «Анжи» назвал трех лучших легионеров в истории РПЛ

Герман Чистяков, который был генеральным директором «Анжи» во времена Сулеймана Керимова, назвал трех лучших легионеров в истории российской премьер-лиги.

— Диарра — выдающийся футболист, лучший из всех, кто заезжал к нам в лигу. Жаль, что травмы и прочие сложности не дали ему на длительном отрезке показывать все, на что он способен. Но когда Ласс был в порядке, это было нечто, в том числе и на тренировках. На мой взгляд, он номер один из всех легионеров, игравших в России. Сразу за ним я бы поставил Самуэля Это'О и третьим Халка. (Константин Алексеев)

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