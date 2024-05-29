Детский тренер Дзюбы: «Он уже не сможет поиграть даже в Китае. Найдет себя в рекламе»

Александр Шупляков, детский тренер нападающего Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об уходе игрока из «Локомотива».

«Думаю, что Дзюба уже не сможет поиграть даже в Китае. Там для него проблематично. Он найдет себя в рекламе. Может быть, пойдет на телевидение, он может пошутить. Футбол будет вторичен. Возможно, в медиафутболе будет играть. Мне кажется, многим командам финансы не позволят обрести его. Но Дзюба точно не пропадет. Однозначно, у него есть предложения. В РПЛ так быстро не забудут Артема!» — сказал Шупляков «СЭ».

35-летний Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых он провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб команды «даже не попрощались» с его клиентом.