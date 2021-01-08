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Депутат Милонов: «Если Дзюбу не уничтожили как футболиста, то как политика его точно уничтожат»

12:10
Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о мнении менеджера сборной России Евгения Савина, что форвард Артем Дзюба мог бы стать политиком в будущем.

— Артем Дзюба перешел из спортивного деятеля в категорию других известных личностей определенным способом. Не думаю, что такой способ дает путевку в политический мир. Политика — это не то место, куда идут, когда перестают играть в футбол.

Политика — это общественная деятельность, в которой нужно демонстрировать определенные способности. Я пока не видел, что Артем Дзюба их может продемонстрировать. Пускай лучше в футбол играет. Если Дзюбу не уничтожили как футболиста, то как политика его точно уничтожат.

Не думаю, что это видео повлияло бы на Дзюбу как на политика. Таких видео много видели и с оппозиционными политиками, и со всякими. Частные видео никого не интересуют, я не подглядываю за частными видео.

Пока все, что Дзюба сделал кроме футбола — это то, что все знают. И что? Теперь он станет членом фракции какой-то? Я думаю, что нет. Если он ничем другим не может заниматься, то это поставит его в неловкое положение.

(Данил Алешин)

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