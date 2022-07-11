Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:02

Бывшие игроки «Спартака» Ломовицкий и Зуев подпишут контракты с «Химками»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитники Александр Ломовицкий и Александр Зуев подпишут контракты с подмосковными «Химками», сообщает Sport24.

24-летний Ломовицкий является игроком «Рубина». 26-летний Зуев этим летом покинул казанский клуб на правах свободного агента.

Напомним, «Рубин» по итогам минувшего сезона вылетел из премьер-лиги, а «Химки» сохранили прописку в РПЛ благодаря победе над «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах.

Отметим, что Ломовицкий и Зуев начинали свои карьеры в РПЛ в составе московского «Спартака».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-11-lomovitskiy-i-zuyev-podpishut-kontrakty-s-khimkami
Александр Зуев
Александр Ломовицкий
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Защитник «Локомотива» Магкеев получил повреждение в товарищеском матче с «Динамо»
«Абаскаль в «Спартаке» — это игра в русскую рулетку!» Легендарный защитник разбирает разгром от «Зенита»
Депутат Госдумы объяснила, почему дочери Карпина не смогли получить Fan ID
Осинькин о матче «Оренбург» — «Крылья Советов»: «До Оренбурга будем добираться на автобусе»
РФС снял запрет с «Химок» на регистрацию новых игроков
В «Оренбурге» пока не думают об оформлении Fan ID
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Депутат Госдумы объяснила, почему дочери Карпина не смогли получить Fan ID

Голосование по Кубку РПЛ и распределение доходов пройдет 14 июля
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости