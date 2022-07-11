Бывшие игроки «Спартака» Ломовицкий и Зуев подпишут контракты с «Химками»
Полузащитники Александр Ломовицкий и Александр Зуев подпишут контракты с подмосковными «Химками», сообщает Sport24.
24-летний Ломовицкий является игроком «Рубина». 26-летний Зуев этим летом покинул казанский клуб на правах свободного агента.
Напомним, «Рубин» по итогам минувшего сезона вылетел из премьер-лиги, а «Химки» сохранили прописку в РПЛ благодаря победе над «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах.
Отметим, что Ломовицкий и Зуев начинали свои карьеры в РПЛ в составе московского «Спартака».
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13
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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