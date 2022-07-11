Бывшие игроки «Спартака» Ломовицкий и Зуев подпишут контракты с «Химками»

Полузащитники Александр Ломовицкий и Александр Зуев подпишут контракты с подмосковными «Химками», сообщает Sport24.

24-летний Ломовицкий является игроком «Рубина». 26-летний Зуев этим летом покинул казанский клуб на правах свободного агента.

Напомним, «Рубин» по итогам минувшего сезона вылетел из премьер-лиги, а «Химки» сохранили прописку в РПЛ благодаря победе над «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах.

Отметим, что Ломовицкий и Зуев начинали свои карьеры в РПЛ в составе московского «Спартака».