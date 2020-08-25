Депай попрощался с Тете? Во Франции защитника «Лиона» отправляют в «Спартак»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай, вероятно, попрощался с защитником команды Кенни Тете. Он опубликовал фотографию с ним в Instagram. Ранее сообщалось, что он перейдет в «Спартак».

По данным Telefoot, сумма трансфера за переход 24-летнего голландца составит 5 миллионов евро. Ожидается, что о переходе будет объявлено в ближайшее время

В прошлом сезоне лиги 1 Тете провел 18 матчей. В августе Тете трижды выходил на замену в играх Лиги чемпионов, в том числе в полуфинале против будущего победителя «Баварии» (0:3).