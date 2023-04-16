Денисов оценил матч «Спартака» с «Торпедо»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился впечатлениями от 23-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» обыграли «Торпедо» (1:2).

«Спартак» играл хорошо, у нас многое получалось. Было много моментов, которые мы не реализовали, это расстроило.

Не знаю, комментировать решения судьи не хочется. Рефери удалил Литвинова и Мартинса, потом он ответит за свои решения, — цитирует Денисова «РБ Спорт».

«Спартак» идет на втором месте турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» — на последней строчке.