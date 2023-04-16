В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 23-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Локомотивом».

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Оренбург» после 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Локомотив» идет на 11-й строчке — 25 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».