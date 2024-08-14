Денис Маслов считает, что в РПЛ «Зенит» — самая сильная и квалифицированная команда на данный момент

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов поделился мнением о старте «Зенита» в новом сезоне.

«Матч с «Динамо» показал, что кроме «Зенита» у нас существуют команды неплохого уровня. И что не надо заранее отдавать чемпионство питерцам. Мне такое не нравится. Ясно, что «Зенит» — самая сильная и квалифицированная команда на сегодняшний день. Но сдаваться и говорить, что с «Зенитом» бороться нельзя, странно. Конечно, с ним можно бороться. И матч с «Динамо» это показал. Убедительной победы «Зенита», как в предыдущих играх, мы не увидели. Была хорошая качественная игра. Такие встречи украшают наш чемпионат», — цитирует Маслова Metaratings.ru.

«Зенит» после 4 туров РПЛ набрал 12 очков с разницей забитых и пропущенных мячей 14-0. «Динамо» и «Локомотив» делят второе-третье места с 9 баллами.