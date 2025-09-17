Макаров — о ничьей «Динамо» и «Спартака»: «На 1000 процентов это потеря двух очков»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

«На 100 процентов, даже на 1000 процентов это потеря [двух очков]. Два гола сами себе привезли и всего два забили. Каждый раз уже несколько лет подряд с нами подобное происходит в нескольких матчах за сезон. Не знаю, почему так складывается. Объяснений этому нет. Но мы будем стараться исправлять ситуацию. Считаю, что игра со «Спартаком» была хорошей с нашей стороны», — цитируют 27-летнего футболиста «Известия».

«Динамо», набрав в восьми матчах девять очков, занимает девятое место в таблице РПЛ. В 9-м туре москвичи сыграют с «Оренбургом» на выезде, матч пройдет 21 сентября.