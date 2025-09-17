Макаров — о возвращении в основной состав «Динамо»: «Это все благодаря тренерскому штабу и лично главному тренеру»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров считает, что вернулся в основной состав команды в том числе благодаря доверию главного тренера Валерия Карпина.

«Это все благодаря тренерскому штабу и лично главному тренеру. Благодаря их доверию. Они дали мне играть — я получаю игровое время в этом сезоне. Гораздо больше, чем в прошлом. При этом должен отметить, что, когда в прошлом сезоне я много играл в матчах Кубка России, у меня было немало результативных действий. Просто предыдущий тренерский штаб это не особо видел», — цитируют 27-летнего игрока «Известия».

По словам Макарова, сейчас в команде — здоровая конкуренция, каждый игрок борется за место в основном составе.

В сезоне-2025/26 Макаров в 11 матчах во всех турнирах забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.