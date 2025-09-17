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17 сентября 2025, 13:30

Мамаев считает логичным заявление Карпина о возможной отставке: «Любой тренер допускает это»

Д. Барулев ,
М. Антонов ,
А. Абустин

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Динамо» Валерии Карпине.

— Что думаете о заявлении Карпина о возможной отставке после матча в Махачкале?

— Думаю, любой тренер допускает отставку. Это логичный ответ здравомыслящего человека. Мы видели пример Ивича, которого убрали, когда «Краснодар» шел на втором месте в одном очке от первого.

Павел Мамаев.«Создать свой клуб в России по примеру Галицкого? Это была бы крутая история». Чем сейчас живет Мамаев?

После поражения от махачкалинского «Динамо» (0:1) 31 августа Карпин заявил о готовности покинуть пост главного тренера команды.

Москвичи набрали 9 очков в 8 турах и занимают 9 место в таблице РПЛ.

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Валерий Карпин
Павел Мамаев
ФК Динамо (Москва)
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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