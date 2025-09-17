Мамаев считает логичным заявление Карпина о возможной отставке: «Любой тренер допускает это»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Динамо» Валерии Карпине.

— Что думаете о заявлении Карпина о возможной отставке после матча в Махачкале?

— Думаю, любой тренер допускает отставку. Это логичный ответ здравомыслящего человека. Мы видели пример Ивича, которого убрали, когда «Краснодар» шел на втором месте в одном очке от первого.

После поражения от махачкалинского «Динамо» (0:1) 31 августа Карпин заявил о готовности покинуть пост главного тренера команды.

Москвичи набрали 9 очков в 8 турах и занимают 9-е место в таблице РПЛ.