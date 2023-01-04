Мацуев: «Во второй части сезона «Спартак» подарит Романцеву незабываемые минуты побед»

Заслуженный артист России Денис Мацуев поздравил бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева с 69-летием.

«Поздравляю дорогого нашего мэтра. Конечно, желаю Олегу Ивановичу здоровья. И хочется пожелать, чтобы игра «Спартака» радовала Олега Ивановича, которая улучшает здоровье любого болельщика красно-белых. Романцев — истинный спартаковец, который продолжил великие традиции Старостина и Бескова. Те мгновения, которые дарил Романцев, руководя «Спартаком», в сердце каждого болельщика красно-белых. Мне посчастливилось быть знакомым с Олегом Ивановичем, и мы разговаривали о том, что такое спартаковский дух и футбол. Олег Иванович говорил, что игра радовала глаз в первой половине чемпионата. Надо бороться за первое место. Пусть «Спартак» во второй половине чемпионата подарит Олегу Ивановичу и армии поклонников клуба незабываемые минуты побед», — приводит слова Мацуева «РБ Спорт».

Олег Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 годы. Вместе с командой он один раз выигрывал чемпионат СССР и 8 раз становился чемпионом России, а также трижды завоевывал Кубок России и один раз — Кубок СССР.