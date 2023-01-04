Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:19

Мацуев: «Во второй части сезона «Спартак» подарит Романцеву незабываемые минуты побед»

Денис Мацуев поздравил Олега Романцева с 69-летием
Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный артист России Денис Мацуев поздравил бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева с 69-летием.

«Поздравляю дорогого нашего мэтра. Конечно, желаю Олегу Ивановичу здоровья. И хочется пожелать, чтобы игра «Спартака» радовала Олега Ивановича, которая улучшает здоровье любого болельщика красно-белых. Романцев — истинный спартаковец, который продолжил великие традиции Старостина и Бескова. Те мгновения, которые дарил Романцев, руководя «Спартаком», в сердце каждого болельщика красно-белых. Мне посчастливилось быть знакомым с Олегом Ивановичем, и мы разговаривали о том, что такое спартаковский дух и футбол. Олег Иванович говорил, что игра радовала глаз в первой половине чемпионата. Надо бороться за первое место. Пусть «Спартак» во второй половине чемпионата подарит Олегу Ивановичу и армии поклонников клуба незабываемые минуты побед», — приводит слова Мацуева «РБ Спорт».

Олег Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 годы. Вместе с командой он один раз выигрывал чемпионат СССР и 8 раз становился чемпионом России, а также трижды завоевывал Кубок России и один раз — Кубок СССР.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-matsuev-pust-spartak-vo-vtoroj-chasti-sezona-podarit-olegu-romantsevu-nezaby-vaemy-e-minuty-pobed/
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин сделал дубль и стал еще ближе к Гретцки. Но двухметровый американец затмил нашу звезду
Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Судно «Принцесса Арктики» загорелось в Мурманске
В США высказались за выход из НАТО
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Балахнин: «Галицкий не взял Ивича с потолка, а сделал обдуманный шаг»
Гендиректор ПАОК: «Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Ингасона? Понятия не имею»
Агент Бальде рассказал о надежде игрока внести свой вклад в борьбе за чемпионство «Спартака» в РПЛ
Баранник: «У «Зенита» есть время прибрести центрального защитника»
Ринат Билялетдинов: «Думаю, в «Краснодаре» хорошо изучили досье Ивича»
Агент Фернандеса: «За 10 лет в РПЛ не было защитника сильнее, чем Марио»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Бальде рассказал о надежде игрока внести свой вклад в борьбе за чемпионство «Спартака» в РПЛ

Балахнин: «Галицкий не взял Ивича с потолка, а сделал обдуманный шаг»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости