Сестра Мандрыкина: «Футболисты собрали для Вени деньги и отдали Марии. Она их оставила у себя. До нас ничего не дошло»
Жанна Мандрыкина, сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала об отношениях брата и его гражданской жены Марии.
— Как сложилась судьба Марии, последней подруги Вени? Которую некоторым он представлял как жену?
— Понятия не имею.
— Тоже пропала, когда все случилось?
— Она первая и пропала. В реанимации еще хорохорилась: «Я буду, я буду...» А когда Веню перевезли в реабилитационный центр, сутки там побыла — и сказала: «Приезжай, сиди с ним сама».
— Ничего себе.
— Кто будет сидеть?! Я вас умоляю...
— Значит, не Веня с ней оборвал, а она сама исчезла?
— Да. Первое время мы еще созванивались. Ну а потом — о чем говорить?
— После аварии игроки ЦСКА собрали для Вени 130 тысяч долларов. От них что-то осталось?
— Разлетелись давным-давно. На эти деньги мы и жили. Надо было покупать специальную кровать, противопролежневые матрасы... А вообще тут история такая. Мама узнала, что ребята из клубов, за которые играл Веня, начали скидываться. Сразу позвонила, предупредила: «Пока никому не отдавайте». Но послушали только в ЦСКА. Там ждали, когда Веня придет в себя. Едва ему стало лучше, Дима Егоров пригласил меня в офис и вручил всю сумму. Наличными.
— Как поступили остальные?
— Передали деньги Марии, с которой Веня около года жил в гражданском браке. Ну и всё.
— Что «всё»?
— До нас ничего не дошло. Эти деньги Мария оставила у себя, купила квартиру в Болгарии...
— Вы нас поражаете.
— Мы-то узнали время спустя. Ребята, отдавшие деньги Марии, потом звонили Вене, извинялись. И Кисенков, и другие. Жалели, что так себя повели.
— Вы или Веня говорили с Марией на эту тему?
— Никогда. Бог ей судья.
Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».
Голкипер завершил карьеру в ноябре 2010-го в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП. После аварии был практически полностью парализован. Скончался 6 августа 2023-го в 41 год.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1