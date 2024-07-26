Сестра Мандрыкина: «Футболисты собрали для Вени деньги и отдали Марии. Она их оставила у себя. До нас ничего не дошло»

Жанна Мандрыкина, сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала об отношениях брата и его гражданской жены Марии.

— Как сложилась судьба Марии, последней подруги Вени? Которую некоторым он представлял как жену?

— Понятия не имею.

— Тоже пропала, когда все случилось?

— Она первая и пропала. В реанимации еще хорохорилась: «Я буду, я буду...» А когда Веню перевезли в реабилитационный центр, сутки там побыла — и сказала: «Приезжай, сиди с ним сама».

— Ничего себе.

— Кто будет сидеть?! Я вас умоляю...

— Значит, не Веня с ней оборвал, а она сама исчезла?

— Да. Первое время мы еще созванивались. Ну а потом — о чем говорить?

— После аварии игроки ЦСКА собрали для Вени 130 тысяч долларов. От них что-то осталось?

— Разлетелись давным-давно. На эти деньги мы и жили. Надо было покупать специальную кровать, противопролежневые матрасы... А вообще тут история такая. Мама узнала, что ребята из клубов, за которые играл Веня, начали скидываться. Сразу позвонила, предупредила: «Пока никому не отдавайте». Но послушали только в ЦСКА. Там ждали, когда Веня придет в себя. Едва ему стало лучше, Дима Егоров пригласил меня в офис и вручил всю сумму. Наличными.

— Как поступили остальные?

— Передали деньги Марии, с которой Веня около года жил в гражданском браке. Ну и всё.

— Что «всё»?

— До нас ничего не дошло. Эти деньги Мария оставила у себя, купила квартиру в Болгарии...

— Вы нас поражаете.

— Мы-то узнали время спустя. Ребята, отдавшие деньги Марии, потом звонили Вене, извинялись. И Кисенков, и другие. Жалели, что так себя повели.

— Вы или Веня говорили с Марией на эту тему?

— Никогда. Бог ей судья.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

Голкипер завершил карьеру в ноябре 2010-го в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП. После аварии был практически полностью парализован. Скончался 6 августа 2023-го в 41 год.