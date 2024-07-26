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Сестра Мандрыкина: «Футболисты собрали для Вени деньги и отдали Марии. Она их оставила у себя. До нас ничего не дошло»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Жанна Мандрыкина, сестра бывшего вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала об отношениях брата и его гражданской жены Марии.

— Как сложилась судьба Марии, последней подруги Вени? Которую некоторым он представлял как жену?

— Понятия не имею.

— Тоже пропала, когда все случилось?

— Она первая и пропала. В реанимации еще хорохорилась: «Я буду, я буду...» А когда Веню перевезли в реабилитационный центр, сутки там побыла — и сказала: «Приезжай, сиди с ним сама».

— Ничего себе.

— Кто будет сидеть?! Я вас умоляю...

— Значит, не Веня с ней оборвал, а она сама исчезла?

— Да. Первое время мы еще созванивались. Ну а потом — о чем говорить?

— После аварии игроки ЦСКА собрали для Вени 130 тысяч долларов. От них что-то осталось?

— Разлетелись давным-давно. На эти деньги мы и жили. Надо было покупать специальную кровать, противопролежневые матрасы... А вообще тут история такая. Мама узнала, что ребята из клубов, за которые играл Веня, начали скидываться. Сразу позвонила, предупредила: «Пока никому не отдавайте». Но послушали только в ЦСКА. Там ждали, когда Веня придет в себя. Едва ему стало лучше, Дима Егоров пригласил меня в офис и вручил всю сумму. Наличными.

— Как поступили остальные?

— Передали деньги Марии, с которой Веня около года жил в гражданском браке. Ну и всё.

— Что «всё»?

— До нас ничего не дошло. Эти деньги Мария оставила у себя, купила квартиру в Болгарии...

— Вы нас поражаете.

— Мы-то узнали время спустя. Ребята, отдавшие деньги Марии, потом звонили Вене, извинялись. И Кисенков, и другие. Жалели, что так себя повели.

— Вы или Веня говорили с Марией на эту тему?

— Никогда. Бог ей судья.

Вениамин Мандрыкин и&nbsp;его сестра Жанна. «В последний год Веня говорил: «Я очень устал. Хочу умереть». Пронзительное интервью сестры Мандрыкина

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

Голкипер завершил карьеру в ноябре 2010-го в возрасте 29 лет из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП. После аварии был практически полностью парализован. Скончался 6 августа 2023-го в 41 год.

Вениамин Мандрыкин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
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Краснодар – Динамо Мх
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 1
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Локомотив

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П
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Бителло

Динамо

 2
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Зенит

 2
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Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

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Даниил Фомин

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Динамо

 1 1 0
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