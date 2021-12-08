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Денис Глушаков: «Популяризация футбола должна быть»

16:45
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, зачем проводит детские турниры у себя на родине в Миллерово.

«Я провожу каждый год турниры у себя на родине, в Миллерово. Вот однажды пригласил Михаила Лихачева и команду пляжников. Они тогда выиграли чемпионат мира и откликнулись с удовольствием. Теперь мы ежегодно встречаемся. Я считаю, если ты чего-то добился, то должен проводить какие-то мероприятия. На тебя смотрят дети, в маленьких городах это в диковинку — когда звезды приезжают. Этим постоянно надо заниматься. А в целом, сам очень хочу попробовать поиграть в пляжный футбол, дай бог, по окончанию карьеры в большом футболе попробую себя в пляжном», — рассказал в эфире программы «Мама знает все» Денис Глушаков.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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