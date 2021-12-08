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Вся сторона Азмуна не явилась на первое заседание суда по делу о признании отцовства

17:16
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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В Приморском суде прошло первое заседание по делу Сердара Азмуна об установлении отцовства и взыскании алиментов. Нападающий «Зенита» не явился на судопроизводство. Не появились в зале суда и его представители.

Ранее девушка из Казани по имени Алия подала иск на 26-летнего иранца с целью установления отцовства и взыскания с него алиментов. Отмечается, что пара познакомилась в 2018 году, когда нападающий выступал за казанский «Рубин».

Предположительно, ребенок Азмуна — девочка, которая родилась в мае текущего года. То есть зачата она была в конце лета 2020 года.

После рождения дочери в мае 2021 года футболист якобы отказался добровольно признавать отцовство и в полном объеме выплачивать алименты.

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Артем Бухаев все материалы автора

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