«Арсенал» проведет зимние тренировочные сборы в Турции
16:28
Тульский «Арсенал» планирует провести зимние тренировочные сборы в Турции.
Как сообщается на официальном сайте клуба, в начале января команда Миодрага Божовича пройдет медобследование в Москве, а с 10 по 21 января проведет первый сбор в турецком Белеке.
Второй сбор с 25 января по 5 февраля также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции начнется 9 февраля, а завершится 27 февраля.
«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/oruzheyniki-provedut-sbory-v-turtsii-/
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