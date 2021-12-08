«Арсенал» проведет зимние тренировочные сборы в Турции

Тульский «Арсенал» планирует провести зимние тренировочные сборы в Турции.

Как сообщается на официальном сайте клуба, в начале января команда Миодрага Божовича пройдет медобследование в Москве, а с 10 по 21 января проведет первый сбор в турецком Белеке.

Второй сбор с 25 января по 5 февраля также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции начнется 9 февраля, а завершится 27 февраля.

«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.