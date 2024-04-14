Глушаков об увольнении Абаскаля: «Игрокам тоже стоит поковыряться в себе. Видно, что разлад везде»
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение руководства красно-белых уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Не надо искать причины только в Абаскале. Игрокам тоже стоит поковыряться в себе, посмотреть на свои выступления. Еще недавно же все было хорошо, команда выигрывала и проигрывала вместе. Но сейчас, если нет результата, то и будут перемены. Они случились. Нет результата — уволили тренера, в этом нет никакой загадки. Мое мнение, руководству «Спартака» сейчас не стоит торопиться, можно оставить во главе команды кого-то из тренерского штаба и спокойно доиграть чемпионат. Нет ставки на еврокубки, нужно доиграть и плавно готовиться к новому сезону. Бывали же случаи, когда увольняли тренеров, оставляли помощников и были результаты. Нужно спокойно спланировать, как поступить — какой нужен тренерский штаб, какая команда», — сказал Глушаков «СЭ».
Глушаков также ответил на вопрос, как увольнение Абаскаля может повлиять на команду перед ответным матчем 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом». Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
«При всем уважении, сейчас в «Спартаке» есть футболисты, которые не соответствуют уровню команды. Может, это звучит жестко. Но это «Спартак» — команда должна бороться за чемпионство. Все будет зависеть от коллектива в команде. Либо он есть, либо его нет. Может, им надо собраться, в баню сходить, пива выпить и пообщаться. На полном серьезе говорю. Видно, что разлад идет везде. Есть ощущение, что какая-то шарашкина контора», — добавил Глушаков.
«Спартак» объявил об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера в воскресенье, 14 апреля.
35-летний испанский специалист возглавлял команду с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место.
На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата. В субботу, 13 апреля — в день рождения Абаскаля, красно-белые в матче 24-го тура чемпионата России проиграли занимающему последнее, 16-е место в РПЛ «Сочи» (0:1).
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|Зенит
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|43-20
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2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
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3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
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4
|ЦСКА
|23
|9
|10
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|37
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5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
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6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
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7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
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8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
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9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
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10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
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11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
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12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
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13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
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14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
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15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
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16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
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Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
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Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
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Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
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Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
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Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
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Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
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Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
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Кр. Советов – Рубин
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
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Джон Кордоба
Краснодар
|11
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Константин Тюкавин
Динамо
|10
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Максим Глушенков
Локомотив
|9
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
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Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6