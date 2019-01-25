Денис Глушаков: "Мой гол "Зениту"? Спросите Мелкадзе о том, как он забил"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал ход матча против "Зенита"​ в рамках турнира в Катаре. 31-летнего капитана заменили после первого тайма на форварда Педро Рошу.

– Эмоции от игры с Гулиевым? Мы уже играли вместе в матче против "Ростова". Аяз закрепился в составе и вернулся в команду. Сейчас по результату видно, что "Спартак" хорошо играет командно. Результат матча давайте смотреть по окончании встречи, когда переиграли соперника или нет. Когда будет какой-то результат, тогда можно о чем-то говорить. Мой гол "Зениту"? Спросите Мелкадзе о том, как он забил, – сказал Глушаков в эфире "Матч ТВ".

"Зенит" – "Спартак": "Фонбет Кубок Матч Премьер", онлайн-трансляция, 25 января, начало – в 18.30 (мск).

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