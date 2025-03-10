Денис Давыдов: «Дзюба — настоящая легенда русского футбола»

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов поздравил нападающего «Акрона» Артема Дзюбу, установившего новый бомбардирский рекорд РПЛ.

«Это грандиозное событие. Артема поздравляю с таким достижением. Это настоящая легенда российского футбола. В любом случае он как спортсмен доказал все и всем», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

36-летний форвард забил 234-й гол за свою карьеру в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), превзошел рекорд Александра Кержакова (233 гола) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.