10 марта, 16:40

Денис Давыдов: «Дзюба — настоящая легенда русского футбола»

Даниил Аршавский

Бывший форвард «Спартака» Денис Давыдов поздравил нападающего «Акрона» Артема Дзюбу, установившего новый бомбардирский рекорд РПЛ.

«Это грандиозное событие. Артема поздравляю с таким достижением. Это настоящая легенда российского футбола. В любом случае он как спортсмен доказал все и всем», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

36-летний форвард забил 234-й гол за свою карьеру в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), превзошел рекорд Александра Кержакова (233 гола) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Денис Давыдов (футбол)
  • Газ всему голова

    Избави Боже от такой "легенды"! Дениска, повесь портрет этого "легендарного" у себя и наяривай на него

    11.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Гусары - молчать!

    10.03.2025

  • zg

    Легенда,это ты,Дениска!Наш Месси!:man_facepalming:

    10.03.2025

  • Ратислав

    Единственное, что понравилось в предложении, так это начало: Дзюба - настоящая... Тут надо было и закончить. С восклицательным знаком!

    10.03.2025

    • В агентстве Кастаньо сообщили, что игрок близок к трансферу в «Ривер Плейт»

    Данни поздравил Дзюбу с рекордом: «Артем заслужил это, потому что много работает!»
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
