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Бояринцев: «Футбол — спорт номер один в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев считает, что футбол является спортом номер один в России.

«Я думаю, интерес упал в связи с последними какими-то событиями.Тот же Fan ID мог повлиять. В Волгограде интерес не падает. В том году я в Саратове работал, там на стадионе 8-10 тысяч собиралось на ФНЛ. Может, в Премьер-лиге посещаемость и интерес упали. Мне кажется, в ФНЛ команды как собирали, так на том уровне и остались. Не знаю, что за статистика такая, но она очень плачевная. Тем не менее, я думаю, что футбол — спорт номер один в стране», — цитирует Legalbet Бояринцева.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому за последние годы в России упал интерес к футболу. 77 процентов россиян признались, что равнодушны к футболу.

Источник: Legalbet
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Ротор
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
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5
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8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
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 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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