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Сегодня, 14:54

Агент Барбоза сообщил, что несколько футболистов из Португалии могут оказаться в РПЛ этим летом

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможных трансферах футболистов из европейских клубов в российские этим летом.

«Трансферы из Европы в Россию точно возможны. Рынок живет. Знаю, что несколько футболистов из Португалии могут оказаться в РПЛ. Идут переговоры. Игроки готовы ехать в Россию. Но окно длинное, давайте подождем и посмотрим, кто и где окажется», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Летнее трансферное окно в России открылось 1 июля. Первый тур нового сезона РПЛ стартует 21 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-neskol-ko-futbolistov-iz-portugalii-mogut-okazat-sya-v-rpl-e-tim-letom/
Футбол
РПЛ
Паулу Барбоза
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