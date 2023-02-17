Деменко заявил, что Баринову будет тяжело заменить Кузяева
Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко отреагировал на новость о том, что руководство петербургского клуба рассматривает замену Далера Кузяева на полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
«Можно ли назвать такую замену равноценной? Тяжело сказать, все-таки Кузяев такой моторный футболист, у него немножко другая позиция. Баринов все-таки больше в какой-то степени опорник, который больше подчищает, если брать по мобильности. Ну, все-таки тяжело сказать. Почему? Потому что вопрос в том, как зайти в команду в этой ситуации, так как Баринов игрок более оборонительного плана, поэтому здесь будет немножко другая позиция. Перерос ли Баринов «Локомотив»? Вы знаете, очень тяжело залезть в голову любому футболисту. С одной стороны, есть приглашение в Турцию. С другой стороны, такие условия, которые ему предлагает «Локомотив». Я не думаю, что Турция даст такие условия. Здесь выбирать футболисту что лучше для него. Ему уже много лет, и, может быть, он действительно хочет поменять команду, получить какие-то эмоции. Это один вопрос. Но то, что он футболист, который может играть на достаточно хорошем уровне — факт. Он может играть в роли центрального защитника и опорного полузащитника, как он это показывал и в сборной. Но это все зависит от футболиста. То есть перерасти и перейти в любой европейский клуб он может спокойно», — приводит слова Деменко «Спорт День за Днем».
Он также ответил на вопрос есть ли у Кузяева шанс попасть в европейский клуб в текущих условиях.
«Все возможно, никаких проблем нет. Тем более его очень много видели, ведут в какой-то степени, есть команды, которые заинтересованы в нем. Другое дело, как быстро он может адаптироваться, вот это уже другой вопрос. Ему однозначно будет тяжело, так как ему уже 30 лет. Поэтому, наверное, такой вариант сейчас и рассматривают. Он хочет именно поиграть в Европе и попробовать себя там», — добавил Деменко.
Контракт 30-летнего полузащитника с «Зенитом» истекает в конце июня 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.
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|8
|1
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|25
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|7
|4
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|25
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9
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|7
|4
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|27-32
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10
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|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
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|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
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14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
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15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
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Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
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Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
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Зенит – Пари НН
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|4.03
|16:30
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Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
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Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
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Краснодар – Торпедо
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|5.03
|19:30
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Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
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Квинси Промес
Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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Дмитрий Баринов
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|3
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