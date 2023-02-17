Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:49

Деменко заявил, что Баринову будет тяжело заменить Кузяева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко отреагировал на новость о том, что руководство петербургского клуба рассматривает замену Далера Кузяева на полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Можно ли назвать такую замену равноценной? Тяжело сказать, все-таки Кузяев такой моторный футболист, у него немножко другая позиция. Баринов все-таки больше в какой-то степени опорник, который больше подчищает, если брать по мобильности. Ну, все-таки тяжело сказать. Почему? Потому что вопрос в том, как зайти в команду в этой ситуации, так как Баринов игрок более оборонительного плана, поэтому здесь будет немножко другая позиция. Перерос ли Баринов «Локомотив»? Вы знаете, очень тяжело залезть в голову любому футболисту. С одной стороны, есть приглашение в Турцию. С другой стороны, такие условия, которые ему предлагает «Локомотив». Я не думаю, что Турция даст такие условия. Здесь выбирать футболисту что лучше для него. Ему уже много лет, и, может быть, он действительно хочет поменять команду, получить какие-то эмоции. Это один вопрос. Но то, что он футболист, который может играть на достаточно хорошем уровне — факт. Он может играть в роли центрального защитника и опорного полузащитника, как он это показывал и в сборной. Но это все зависит от футболиста. То есть перерасти и перейти в любой европейский клуб он может спокойно», — приводит слова Деменко «Спорт День за Днем».

Он также ответил на вопрос есть ли у Кузяева шанс попасть в европейский клуб в текущих условиях.

«Все возможно, никаких проблем нет. Тем более его очень много видели, ведут в какой-то степени, есть команды, которые заинтересованы в нем. Другое дело, как быстро он может адаптироваться, вот это уже другой вопрос. Ему однозначно будет тяжело, так как ему уже 30 лет. Поэтому, наверное, такой вариант сейчас и рассматривают. Он хочет именно поиграть в Европе и попробовать себя там», — добавил Деменко.

Контракт 30-летнего полузащитника с «Зенитом» истекает в конце июня 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/demenko-barinovu-budet-tyazhelo-zamenit-kuzyaeva
Далер Кузяев
Дмитрий Баринов
Максим Деменко
Футбол
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Кавазашвили уверен, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне
«Зенит» проиграл лидеру иранской лиги. Чемпион России не готов к весне?
В «Спартаке» объяснили решение отдать Виталия Шитова в аренду
Агент Уткина назвал причину задолженности «Ростова» перед футболистами
«Зенит» в товарищеском матче уступил иранскому «Сепахану»
Пономарев считает, что никто не соглашается на переход в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили уверен, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне

«Химки» в товарищеском матче уступили «Астане»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости