«Химки» в товарищеском матче уступили «Астане»

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«Химки» в товарищеском матче уступили казахстанской «Астане» со счетом 0:3.

Дубль оформил Абат Аймбетов, еще один гол на счету Армана Оганесяна.

23 февраля «Химки» проведут товарищеский матч против «Сочи».

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» (Россия) — «Астана» (Казахстан) — 0:3 (0:0)

Голы: Оганесян, 57 (0:1). Аймбетов, 76 (0:2). Аймбетов, 90 (0:3).

«Химки»: Гудиев, Голубович, Антич, Гонсалес, Лео Андраде, Магомедов, Каргинов, Бикел, Гбане (Идову, 30), Гильерме, Руденко.

17 февраля.