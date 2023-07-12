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Деменко заявил, что Агкацев уже готов быть первым номером в «Краснодаре»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко заявил, что голкипер быков Станислав Агкацев готов стать первым номером.

«Агкацев может и готов уже быть первым номером в «Краснодаре», но ему нужна постоянна игровая практика, а пока такого мы не видим. Да, Стас где-то допускает ошибки, но они есть и у Сафонова. Главное, чтобы ему доверял тренер. У Агкацева есть все качества, чтобы быть первым номером в «Краснодаре». Он не боится играть ногами, а это то, что сейчас требует современный футбол», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

21-летний россиянин в минувшем сезоне сыграл в 17 матчах во всех турнирах и пропустил 18 голов. На его счету 7 игр без пропущенных мячей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-agkatsev-uzhe-gotov-by-t-pervy-m-nomerom-v-krasnodare/
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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