Деменко заявил, что Агкацев уже готов быть первым номером в «Краснодаре»
Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко заявил, что голкипер быков Станислав Агкацев готов стать первым номером.
«Агкацев может и готов уже быть первым номером в «Краснодаре», но ему нужна постоянна игровая практика, а пока такого мы не видим. Да, Стас где-то допускает ошибки, но они есть и у Сафонова. Главное, чтобы ему доверял тренер. У Агкацева есть все качества, чтобы быть первым номером в «Краснодаре». Он не боится играть ногами, а это то, что сейчас требует современный футбол», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».
21-летний россиянин в минувшем сезоне сыграл в 17 матчах во всех турнирах и пропустил 18 голов. На его счету 7 игр без пропущенных мячей.
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|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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