Одоевский близок к переходу в «Волгарь» на правах аренды

20-летний голкипер «Зенита» Даниил Одоевский близок к аренде в астраханский «Волгарь», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, соглашение Одоевского с «Волгарем» будет предусматривать аренду на год с возможностью вернуться в «Зенит» по истечении первых шести месяцев контракта. Отмечается, что вернутся в петербургский клуб, голкипер сможет по своему желанию или по инициативе «Зенита».

Варианты Одоевского в РПЛ — «Ростов» и «Пари Нижний Новгород» — не устроили Зенит, так как клуб категорически не хотел включать пункт о выкупе в договор аренды.

3 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским до лета 2027 года.

В минувшем сезоне 20-летний Одоевский провел 4 матча за «Зенит» в РПЛ, пропустил 1 мяч и 3 игры отстоял на ноль.