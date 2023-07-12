Одоевский близок к переходу в «Волгарь» на правах аренды
20-летний голкипер «Зенита» Даниил Одоевский близок к аренде в астраханский «Волгарь», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, соглашение Одоевского с «Волгарем» будет предусматривать аренду на год с возможностью вернуться в «Зенит» по истечении первых шести месяцев контракта. Отмечается, что вернутся в петербургский клуб, голкипер сможет по своему желанию или по инициативе «Зенита».
Варианты Одоевского в РПЛ — «Ростов» и «Пари Нижний Новгород» — не устроили Зенит, так как клуб категорически не хотел включать пункт о выкупе в договор аренды.
3 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским до лета 2027 года.
В минувшем сезоне 20-летний Одоевский провел 4 матча за «Зенит» в РПЛ, пропустил 1 мяч и 3 игры отстоял на ноль.
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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