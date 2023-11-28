Деменко: «Если «Краснодар» потеряет очки в предстоящих играх, то может откатиться на четвертое-пятое место»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мыслями о перспективах «быков» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Краснодару» обязательно нужно усилить и удлинять скамейку, игроки нужны в каждую линию. Если команда, кончено, рассчитывает еще побороться за чемпионство. Хотя бы четыре новых футболиста необходимы. Но все будет зависеть от руководства, как на всю эту ситуацию посмотрит Сергей Николаевич Галицкий. Но думаю, что в любом случае «Краснодар» будет укрепляться зимой. Главное сейчас психологически не надломиться после упущенного лидерства и игры с «Уралом». Если «Краснодар» потеряет очки в предстоящих играх, то возникнут очень большие проблемы — после первого места может и на четвертое-пятое откатиться», — цитирует Деменко Legalbet.

В матче 16-го тура РПЛ «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита» (33 балла). В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.