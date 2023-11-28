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Гендиректор «Факела» Асхабадзе: «Начинаем активности в рамках программ лояльности для болельщиков»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос о программе лояльности для болельщиков.

«Мы уже заранее начинаем определенные активности в рамках программ лояльности для болельщиков, прежде всего к «золотникам» — тем, кто не пропустил ни одного матча «Факела». 1 декабря будет вручен первый именной сертификат на получение абонемента, который будет разыгран в рамках этого мини-турнира. Мы подчеркиваем, что болельщики, выделяющиеся среди всех исключительным посещением матчей команды, имеют привилегии», — цитирует Асхабадзе RT.

1 декабря в Воронеже состоится турнир по настольному теннису среди болельщиков, посетивших все матчи «Факела» в прошлом сезоне. Победитель соревнований получит первый абонемент для посещения игр команды на новом стадионе. Ожидается, что новая арена будет введена в эксплуатацию весной 2024 года.

На данный момент «Факел» с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237783-ashabadze-fakel-programma-bolelschiki
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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Генеральный директор «Факела» сообщил, что до конца весны пройдут процедуры по лицензированию арены клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Бенхамин Гарре

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

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