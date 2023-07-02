Барбоза: «Габигол — футболист сборной Бразилии, для «Зенита» это может стать большим усилением»
Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что думает о возможном приезде в Россию нападающего «Фламенго» Габигола. Ранее сообщалось, что Габриэль Барбоза (Габигол) ведет активные переговоры с одним из клубов РПЛ.
«Да, это один из лучших бразильских бомбардиров и очень талантливый игрок. Без сомнения, то, если трансфер случится, то это будет огромный вклад в чемпионат России. Подождем, чтобы понять, действительно ли этот трансфер возможен, но Габигол — это известный игрок, футболист сборной Бразилии, для «Зенита» это может стать большим усилением», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.
Он также заявил, что не стал бы сравнить уровень Габигола с Вагнером Лав или Халком во времена их игры за Россию. Он считает, что они стилистически разные футболисты.
Агент также объяснил, что может мотивировать Габигола перейти в российский клуб, который не выступает в еврокубках.
«У Габигола будет возможность играть в сборной Бразилии, будучи футболистом «Зенита», тут есть конкуренция. Если Габигол будет успешно играть в «Зените», то у него большие шансы закрепиться в сборной», — добавил он.
Сообщалось, что агенты Барбозы попросили у «Спартака» зарплату 5,5 миллионов евро за сезон.
26-летний футболист играет за «Фламенго» с января 2020 года после перехода из «Интера». В активе бразильца 136 голов и 37 результативных передач в 226 матчах. Его контракт с «Фламенго» действует до декабря 2024 года.
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