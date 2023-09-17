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Деменко: «Считаю, что «Спартак» угадал с трансфером Бабича»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко похвалил новичка красно-белых Срджана Бабича.

«Считаю, что «Спартак» угадал с трансфером Бабича. Он быстро вписался в команду, главный тренер ему доверяет. Не знаю, правда, почему Абаскаль не поставил его на матч с «Краснодаром» с первых минут. Но одно могу сказать точно: он будет прибавлять с каждой игрой», — цитирует Деменко RT.

27-летний серб перешел в «Спартак» в августе этого года. Его соглашение с московской командой рассчитано до лета 2026 года. В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» на 90+1-й минуте (1:0).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1204641-demenko-spartak-transfer-babich
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Локомотив

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И К Ж
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 5 1 1
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