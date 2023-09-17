Деменко: «Считаю, что «Спартак» угадал с трансфером Бабича»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко похвалил новичка красно-белых Срджана Бабича.

«Считаю, что «Спартак» угадал с трансфером Бабича. Он быстро вписался в команду, главный тренер ему доверяет. Не знаю, правда, почему Абаскаль не поставил его на матч с «Краснодаром» с первых минут. Но одно могу сказать точно: он будет прибавлять с каждой игрой», — цитирует Деменко RT.

27-летний серб перешел в «Спартак» в августе этого года. Его соглашение с московской командой рассчитано до лета 2026 года. В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» на 90+1-й минуте (1:0).