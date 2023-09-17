«Локомотив» — «Оренбург»: стартовые составы команд

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Тренерские штабы «Локомотива» и «Оренбурга» огласили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ. Команды сыграют сегодня, 17 сентября, на «РЖД Арене». Начало — в 19.00 мск.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Фассон, Ненахов, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Башич, Марин, Вера, Обухов, Мансилья.

«Локомотив» в 7 турах РПЛ набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 5 очками оказался на 14-й строчке.