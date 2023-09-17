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Сегодня, 18:00

«Локомотив» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и «Оренбург» сыграют в 8-м туре РПЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и «Оренбург» встретятся в игре 8-го тура РПЛ. Матч состоится в воскресенье, 17 сентября, в Москве на «РЖД-Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию игры «Локомотив» — «Оренбург» на ТВ можно на тематическом канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 18.55 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург». Ключевые события игры на «РЖД Арене» доступны в матч-центре.

Матч в Москве судит бригада арбитров во главе с Артуром Федоровым. Ассистенты рефери — Андрей Гурбанов и Алексей Воронцов, видеоарбитр (ВАР) — Сергей Иванов.

«Локомотив» в 7 турах набрал 12 очков и расположился на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ. У «Оренбурга» — 5 очков и место в зоне стыков.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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