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Деменко: «Бальде воспользовался предоставленным шансом, он может закрепиться в основе «Спартака»

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Максим Деменко ответил на вопрос, вызвали ли у него сомнения какие-либо решения арбитра в матче 23-го тура РПЛ «Спартак» — «Торпедо» (2:1).

«Мне кажется, удаления были по делу. Не могу сказать, что судья был не прав. Другое дело, что арбитр мог чуть-чуть смягчить наказание. Особенно по Бальде. Но он принял такое решение. Сейчас вообще не поймешь правила и как судьи выносят вердикты. Но, наверное, раз он решил удалить игроков, видимо, какой-то подсказ ему был», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

Также он считает, что Кейта Бальде может стать основным нападающим красно-белых.

«Пока он воспользовался предоставленным шансом. А раньше, когда ему давали возможность играть, он не забивал. Поэтому не мог конкурировать с Соболевым. А сейчас Бальде реально может закрепиться в составе. Он точно будет конкурировать с Соболевым. Тренер даст ему время, пусть и не целый матч, и если Бальде перестанет забивать, то снова будут ставить в состав Александра», — добавил специалист.

В текущем сезоне Бальде провел 5 матчей за «Спартак» и отметился двумя голами.

«Спартак» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Торпедо» занимает последнее, 15-е место (13 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005088079_demenko_balde_vospolzovalsya_predostavlennyim_shansom_on_mojet_zakrepitsya_v_osnove
Кейта Бальде
Максим Деменко
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ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
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15.04 16:30
Сочи – Краснодар
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15.04 16:30
Урал – ЦСКА
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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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