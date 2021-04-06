Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом вернулся к тренировкам

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом вернулся к занятиям, сообщает официальный Twitter клуба.

? С возвращением, Ин Бом! ?



Сегодня утром Хван вместе с командой тренировался в зале, а после провел первое занятие в общей группе, но пока с ограничениями. pic.twitter.com/AStmE8i4QW — «Рубин» Казань (@fcrk) April 6, 2021

6 апреля утром футболист вместе с командой тренировался в зале. Позднее он провел первое занятие в общей группе, но пока с ограничениями.

24-летний кореец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Рубин» и забил три мяча при четырех голевых передачах.