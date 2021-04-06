Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом вернулся к тренировкам

17:48
Теги:

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом вернулся к занятиям, сообщает официальный Twitter клуба.

6 апреля утром футболист вместе с командой тренировался в зале. Позднее он провел первое занятие в общей группе, но пока с ограничениями.

24-летний кореец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Рубин» и забил три мяча при четырех голевых передачах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...