Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом вернулся к тренировкам
17:48
Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом вернулся к занятиям, сообщает официальный Twitter клуба.
? С возвращением, Ин Бом! ?— «Рубин» Казань (@fcrk) April 6, 2021
Сегодня утром Хван вместе с командой тренировался в зале, а после провел первое занятие в общей группе, но пока с ограничениями. pic.twitter.com/AStmE8i4QW
6 апреля утром футболист вместе с командой тренировался в зале. Позднее он провел первое занятие в общей группе, но пока с ограничениями.
24-летний кореец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Рубин» и забил три мяча при четырех голевых передачах.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...