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Дело Дзюбы изучают в ФСБ: за шантаж игрока могут возбудить дело о вымогательстве в особо крупном размере

12:22
Постер Артема Дзюбы. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Постер Артема Дзюбы. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Центральный аппарат ФСБ изучает факт публикации интимного видео с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой и вымогательством у него крупной суммы, сообщает «Фонтанка».

По сведениям источника, имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Сообщается, что Дзюба обратился в правоохранительные органы неофициально.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что вымогатели требовали с форварда петербуржцев 5 миллионов долларов, чтобы не выкладывать видео. При этом игроку и правоохранительным органам известна личность шантажиста, футболист встречался с ним перед сливом компромата.

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2020/11/13/69542466/

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