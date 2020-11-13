Дело Дзюбы изучают в ФСБ: за шантаж игрока могут возбудить дело о вымогательстве в особо крупном размере

Центральный аппарат ФСБ изучает факт публикации интимного видео с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой и вымогательством у него крупной суммы, сообщает «Фонтанка».

По сведениям источника, имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Сообщается, что Дзюба обратился в правоохранительные органы неофициально.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что вымогатели требовали с форварда петербуржцев 5 миллионов долларов, чтобы не выкладывать видео. При этом игроку и правоохранительным органам известна личность шантажиста, футболист встречался с ним перед сливом компромата.