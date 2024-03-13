De Telegraaf: власти Нидерландов добиваются экстрадиции Промеса

Органы юстиции Нидерландов работают над экстрадицией нападающего «Спартака» Квинси Промеса сообщает De Telegraaf со ссылкой на криминального журналиста Джона ван ден Хеувела.

По сведениям источника, вопрос экстрадиции продвигается очень медленно.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться во вторник, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.