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«Даже игрок, который сидит на скамейке, должен подходить команде ментально» Николич — о приглашении Райковича в «Локомотив»

11:40
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич объяснил, зачем команде нужен был защитник Слободан Райкович.

«У нас Чорлука — капитан. Я очень доволен его игровыми и человеческими качествами, — сказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Жаль, что он травмировался. Надеюсь, не очень серьезно.

Появился Мурило. Да, были ошибки. Но если понаблюдать за ним, то играет он очень хорошо.

И зачем мне менять что-то в обороне, если мы хорошо играем? Это первое.

Второе. Чорлука может закончить карьеру следующим летом. И у нас не может в обороне играть одна молодежь.

У нас не так много левоногих игроков. Очень мало. А в команде должен быть баланс по правшам и левшам.

Райкович — опытный. И он будет сейчас играть. Ему требовалось время на подготовку. Почему-то все думают, что новички должны сразу заиграть.

В-третьих, Райкович подходит нам по духу. Это особенно важно для меня. Человеческие качества. Даже игрок, который сидит на скамейке, должен подходить команде ментально».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=U1S2t2B76wc&ab_channel=Nobel

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