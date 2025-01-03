Венгер поделился мнением о назначении экс-скаута «Арсенала» Кахигао в «Спартак»

Экс-главный тренер «Арсенала», французский специалист Арсен Венгер прокомментировал назначение бывшего скаута «канониров» Фрэнсиса Кахигао в «Спартак».

«Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака». Он будет делать хорошую работу. Фрэнсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — приводит слова Венгера «Чемпионат».

3 января стало известно о назначении Кахигао на пост спортивного директора в футбольном клубе «Спартак».

После 18 туров РПЛ текущего сезона лидирующие позиции занимают три клуба: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», у которых одинаковое количество очков — 39 и 37 соответственно.