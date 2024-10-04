Дасаев рассказал, что восхищался мужеством и характером Черенкова

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев рассказал, почему считает Федора Черенкова народным футболистом. В четверг, 4 октября, исполняется 10 лет со дня смерти экс-игрока и тренера красно-белых.

«Естественно, Федя — народный футболист. За его скромность, за то, что он играл красиво для зрителей, он всем понравился и был кумиром для людей, которые приходили на стадион. Хоть он и был помоложе, его у нас всегда называли ребенком. Мы его поддерживали, всегда с ним были. Конечно, неприятный момент, когда с ним случилась беда, но я поражаюсь его мужеству и характеру, что он после той больницы вернулся в строй и стал лучшим футболистом страны. Это большого стоит», — сказал Дасаев.

Картина о Черенкове «Федя» выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.