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Дасаев рассказал, что восхищался мужеством и характером Черенкова

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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев рассказал, почему считает Федора Черенкова народным футболистом. В четверг, 4 октября, исполняется 10 лет со дня смерти экс-игрока и тренера красно-белых.

«Естественно, Федя — народный футболист. За его скромность, за то, что он играл красиво для зрителей, он всем понравился и был кумиром для людей, которые приходили на стадион. Хоть он и был помоложе, его у нас всегда называли ребенком. Мы его поддерживали, всегда с ним были. Конечно, неприятный момент, когда с ним случилась беда, но я поражаюсь его мужеству и характеру, что он после той больницы вернулся в строй и стал лучшим футболистом страны. Это большого стоит», — сказал Дасаев.

Картина о Черенкове «Федя» выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.

Ринат Дасаев
Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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