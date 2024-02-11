Дасаев назвал четырех лучших вратарей России на данный момент

Легендарный вратарь «Спартака» Ринат Дасаев назвал лучших, по его мнению, голкиперов в России на данный момент.

«На самом деле, это тяжелый выбор. Наверное, все-таки Акинфеев. Еще могу назвать неплохих спартаковских вратарей: Селихова и Максименко. Сафонов — тоже неплохой, но у него своеобразный стиль. Мне игра Сафонова не нравится. Если тренера «Краснодара» устраивает такой стиль, то пожалуйста. Но то, что он основной вратарь сборной, говорит о его таланте. Я бы еще отметил Шунина. Он хороший вратарь, но ему надо восстановиться психологически и будет в числе лучших. А так Акинфеев, Селихов, Максименко и Сафонов — лучшие в России», — приводит слова Дасаева Sport24.

После 18 туров РПЛ в таблице лидирует «Краснодар» (38 баллов), следом расположился «Зенит» (36 очков), тройку замыкает «Динамо» (32). «Спартак» находится на пятом месте (30), ЦСКА — восьмой (28).