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11 февраля, 12:42

Дасаев назвал четырех лучших вратарей России на данный момент

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ринат Дасаев
Ринат Дасаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Легендарный вратарь «Спартака» Ринат Дасаев назвал лучших, по его мнению, голкиперов в России на данный момент.

«На самом деле, это тяжелый выбор. Наверное, все-таки Акинфеев. Еще могу назвать неплохих спартаковских вратарей: Селихова и Максименко. Сафонов — тоже неплохой, но у него своеобразный стиль. Мне игра Сафонова не нравится. Если тренера «Краснодара» устраивает такой стиль, то пожалуйста. Но то, что он основной вратарь сборной, говорит о его таланте. Я бы еще отметил Шунина. Он хороший вратарь, но ему надо восстановиться психологически и будет в числе лучших. А так Акинфеев, Селихов, Максименко и Сафонов — лучшие в России», — приводит слова Дасаева Sport24.

После 18 туров РПЛ в таблице лидирует «Краснодар» (38 баллов), следом расположился «Зенит» (36 очков), тройку замыкает «Динамо» (32). «Спартак» находится на пятом месте (30), ЦСКА — восьмой (28).

Источник: Sport24
Александр Максименко
Александр Селихов
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Ринат Дасаев
РПЛ
41
28
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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